et AFP

publié le 27/08/2018 à 11:23

Une dizaine de personnes seraient dans la nature en proie aux nombreux crocodiles présents dans la zone. En Australie, un bateau clandestin, de migrants ou de pêcheurs illégaux, s'est échoué dimanche 26 août près du fleuve Daintree, dans le nord de l'État du Queensland.



La Force de protection des frontières n'a pas précisé le nombre exact de fugitifs, parlant simplement d'un "certain nombre d'étrangers potentiellement hors-la-loi", sans dire non plus s'il s'agissait de clandestins ou de pêcheurs illégaux.

Plusieurs médias évoquent une dizaine de personnes en fuite. Des habitants de la zone ont dit avoir vu des gens se cacher dans la forêt tropicale de Daintree, l'une des plus anciennes au monde. Elle abrite une importante population de crocodiles et de serpents.

"J'espère qu'on va les retrouver, quel que soit leur nombre, parce que ce n'est pas un endroit sympa où rester", a confié Peter Rinaudo, de la protection civile de l'État.

La forêt tropicale de Daintree en Australie Crédit : Capture d'écran Google Maps

Certains médias rapportent qu'ils seraient originaires du Vietnam, mais un responsable des opérations de recherche a affirmé que le bateau était indonésien. Le ministre de la Police de l'État du Queensland, Mark Ryan, a affirmé à l'Australian Broadcasting Corporation que 15 personnes avaient été arrêtées.

L'embarcation clandestine échouée en Australie Crédit : Handout / Port Douglas Marine Rescue / AFP