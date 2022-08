Elon Musk déclare sur Twitter acheter Manchester United

Une fois de plus, le milliardaire Elon Musk fait parler de lui. Le patron de Tesla a affirmé dans un tweet, mardi 16 août au soir, acheter le club de football anglais de Manchester United. C'est une fois de plus avec un tweet que le PDG de Tesla fait une déclaration choc et lunaire : "Et j'achète Manchester United, de rien". Rien n'indique s'il compte vraiment acheter le club ou non.



Interrogés par l'AFP, ni Tesla, ni la direction du club, contrôlé par la famille Glazer, n'ont répondu dans l'immédiat. Le club anglais, coté en Bourse à New York depuis une dizaine d'années, affiche une capitalisation boursière de 2,08 milliards de dollars. L'action qui avait clôturé stable mardi à 12,78 dollars (+0,08%) perdait 2,11% dans les échanges électroniques après la fermeture.

En plein combat judiciaire autour de son projet de rachat avorté du réseau social Twitter, l'homme le plus riche du monde a vendu pour près de 7 milliards de dollars d'actions de son groupe automobile Tesla. Aujourd'hui, le capital du club de Manchester United, actuel dernier au Championnat d'Angleterre, est détenu par les six enfants de l'homme d'affaire Malcolm Glazer, qui a été aux manettes du club entre 2005 et 2014, année de sa mort.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info