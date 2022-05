Elizabeth II : son absence lors du discours du Trône marque-t-elle une transition ?

Le sujet du jour. Ce mardi 10 mai, Elizabeth II était absente lors du discours traditionnel du Trône, au Parlement. L'évènement fait pourtant partie du devoir constitutionnel de la Monarque. En 70 ans de règne, c'est seulement la troisième fois que la souveraine britannique loupe un discours. Cette absence s'explique par la santé fragile de la reine, âgée 96 ans, qui souffre de problèmes de mobilité. C'est son fils, le prince Charles, qui la remplaçait à la lecture, ce matin.

Pourquoi on en parle ? Son absence au discours marque-t-elle une transition ? Le prince Charles va-t-il prendre de plus en plus de place ? Elizabeth va-t-elle déléguer davantage ?

L'analyse. "La reine continue de régner, elle délègue certaines tâches au prince Charles et à d'autres membres de la famille royale, mais c'est toujours elle qui règne. C'est elle qui reçoit les valises diplomatiques. C'est elle que le gouvernement consulte. Il n'y a aucune régence pour l'instant, aucun risque d'abdication non plus. On n'abdique pas au Royaume-Uni, sauf l'oncle de la reine, qui a abdiqué pour des raisons personnelles parce qu'il voulait épouser une femme divorcée", explique Marie Billon, correspondante RTL à Londres.

