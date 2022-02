Elizabeth II : pourquoi la reine fête-t-elle son jubilé à Sandringham ?

Ce dimanche 6 février est un jour un peu spécial pour le Royaume-Uni : les 70 ans du règne de la reine Elizabeth. Aucun souverain britannique n'a atteint cette longévité. En ce jour, aucune célébration officielle n'est programmée, mais ce jubilé de platine sera célébré en juin prochain.

Une semaine avant cet événement particulier, Elizabeth II a quitté le château de Windsor pour se rendre dans son domaine à Sandringham. Ce village, situé dans le comté de Norfolk correspond à la campagne chic et cossue anglaise, où l'on trouve de belles et grandes maisons en briques rouges, des gros Range Rovers et des vestes en tweed.

L'événement n'est pas exceptionnel, mais une tradition voire une habitude puisque la monarque s'y rend tous les 6 février. Le manoir où Elizabeth II se trouve est d'abord l'endroit où est mort son père, le roi George VI. C'est aussi celui où elle venait lorsqu'elle était enfant et le prince Philip adorait cette demeure. Il s'agit d'ailleurs du premier 6 février sans son époux, décédé le 9 avril dernier.

"C'est un endroit vraiment tranquille. Parfois, quand on se baladait avec mes parents, on la croisait en train de promener ses chiens", raconte Daisy, une voisine de la Queen. "Ici, on respecte la famille royale, on les laisse marcher dans le parc. On a de la chance de l'avoir avec nous", poursuit-elle. "C'est complètement fou, les 70 ans de la reine sur le trône, c'est quasiment une vie entière. C'est tellement beau, une vraie belle Lady", ajoute une autre voisine.

"Je sais tout d'elle, j'ai vu toute sa vie"

De leur côté, les Britanniques ont toujours respecté ce jour particulier pour la reine, de fêter sobrement son anniversaire. Puis, dans tous les cas, quatre jours de fêtes sont prévus dans l'ensemble de royaume début juin.

Toujours à Sandringham, il y a un vrai attachement, un lien particulier entre la reine et les habitants, surtout ceux de l'ancienne génération. "Le roi est mort et donc elle est devenue reine le jour de mon anniversaire et je pense que c'est fantastique", explique Margaret, 90 ans.

"J'ai vu son couronnement, on l'a regardé à la télé, on avait un tout petit écran. Je sais tout d'elle, j'ai vu toute sa vie. C'est une belle personne, elle représente tellement bien notre pays" poursuit celle qui a participé à une Garden party à Buckingham Palace, qui croisait régulièrement la reine dans ce petit village et qui ce dimanche vit son troisième jubilé.

Elizabeth II va vivre ce jour historique dans la plus stricte intimité, son accession au trône il y a 70 ans. Un moment, un souvenir doux et amer, entre plaisir et chagrin, qu'elle va partager avec le reste de la famille royale, comme chaque année.