ÉDITO - La vente d'armes aux États-Unis, un business mirobolant

Le business du deuxième amendement se porte bien. Depuis la pandémie et l'élection de Joe Biden, les ventes d'armes aux États-Unis ont explosé. Dans la foulée du premier confinement en mars 2020, Smith & Wesson a vendu 2,5 millions d'armes en quelques jours.

Vous avez 340 millions d'habitants aux États-Unis mais plus de 400 millions d'armes à feu sont en circulation. Rien n'y fait, plus l'Amérique a peur, plus elle s'arme. Joe Biden a encore demandé hier que le Congrès vote une loi pour interdire les ventes de fusils d'assaut aux particuliers. Cette loi ne devrait pas aboutir.

Beaucoup de fusils d'assaut sont vendus. Et il y a un modèle qui très impliqué dans les tueries de masse de ces 20 dernières années : l'AR-15 (qui a servi de modèle au M-16 de l'US Army). "Léger, idéal pour les femmes" clame la NRA, le lobby des armes dans ses brochures.

Entre 2020 et 2022, 60 millions d'armes à feu ont été vendues, dont beaucoup de ces fusils d'assaut. Ainsi, on considère qu'il y en a 24 millions en circulation et qu'un Américain sur 20 en possède un. C'est ce modèle que Joe BIDEN aimerait faire interdire pour les particuliers. Sans y parvenir.

Un business en plein essor

Les Américains restent très attachés à leurs armes. Ce fameux deuxième amendement de la Constitution autorise la circulation et la possibilité de posséder une arme pour se défendre. C'est peut-être aussi difficile pour un Français de comprendre l'importance de ce droit que pour un Américain de comprendre notre attachement au droit de grève.

Mais le business autour des armes est assez hallucinant. Il fait vivre une multitude de petites armureries dans les villes. En 2000, il y avait 2.222 petites fabriques d'armes dans le pays. En 2020, on frôlait les 17.000 boutiques.



Un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliards de dollars

L'an dernier, le marché représentait 70 milliards de dollars. Et depuis 2007, le chiffre d'affaires des ventes d'armes a été multiplié par 4. Rien n'arrête ce business, surtout pas les morts.

Un président démocrate comme Joe Biden n'arrive pas à légiférer. En effet, c'est même pire d'avoir un démocrate à la Maison Blanche. Les Américains ont peur que les règles se durcissent et achètent plus d'armes avant, par précaution. On parle bien de la première économie mondiale. C'est hallucinant. Il y a deux fois plus d'armes en circulation aux États-Unis qu'au Yémen, le deuxième pays au monde où la population est la plus armée.

Ce week-end, les États-Unis ont connu leur 199e tuerie de l'année. En 2021, 49.000 individus ont été tués avec une arme à feu, soit 134 personnes par jour.

