Une affaire sordide a été présentée à la Haute cour de justice de Glasgow en Écosse, vendredi 27 octobre. Celle du viol, à 7 reprises, d’une écolière de 12 ans. L'étudiant de 18 ans mis en cause dans cette histoire a plaidé coupable des charges qui pesaient contre lui. Il a cependant été libéré sous-caution en attendant le verdict. Ce dernier sera rendue en décembre, relate The Sun.



Tout a commencé il y a quelques mois, alors que la fillette n’avait pas encore 12 ans. Elle reçoit alors une demande d’amitié sur Facebook de la part d’un jeune homme qu’elle ne connaît pas. Mais ils commencent à se parler, puis décident de se voir. La rencontre a lieu dans un endroit isolé, près d’un centre sportif. C’est alors que le garçon explique à la jeune fille, vouloir avoir des relations sexuelles avec elle, avant de la violer.

Terrorisée, la petite fille n’a parlé à personne des faits. "Quelques jours après, ils se sont rencontrés. Ce schéma de contact a continué et ils ont eu des rapports sexuels au moins sept fois, toujours au même endroit", a expliqué le procureur devant la Haute cour de justice.

L'adolescent reconnaît les faits

La jeune fille de 12 ans découvre alors qu'elle est tombée enceinte. "Elle avait peur et a d'abord révélé à une amie qu'elle était enceinte, a poursuivi le procureur. Ses parents se sont impliqués et, le 28 novembre, elle a subi une interruption volontaire de grossesse à l'hôpital."



Les tests ADN ont révélé que l’étudiant de 18 ans était bien le père. Lorsque la police l’a interrogé, il a reconnu avoir eu des rapports sexuels avec la jeune fille, mais a simplement indiqué qu’il pensait qu’elle était plus âgée.