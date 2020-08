publié le 12/08/2020 à 15:13

Le train a déraillé ce mercredi 12 août au matin, à proximité d'un cours d'eau dans la région d'Aberdeenshire, au nord-est de l'Écosse. "C'est un incident extrêmement grave", a déclaré Nicola Sturgeon sur Twitter. La Première ministre a ajouté que des "informations préliminaires" faisaient état de "blessés graves". Plusieurs personnes sont portées disparues d'après le site d'informations britannique Evening Express, qui précise que l'un des six wagons serait submergé.

En début d'après-midi, une masse épaisse de fumée se dégageait du lieu de l'accident, survenu dans une région vallonnée, où ont afflué plusieurs véhicules de secours et un hélicoptère, selon des images de la BBC. Les secours sont toujours sur place. D'après des sources citées par CNN, il y avait 12 personnes à bord du train, 6 passagers et 6 membres du staff.

"Les officiers ont été appelés sur les lieux à 09h43 (08H43 GMT) et y restent aux côtés des ambulanciers et des pompiers", a expliqué la police locale, sans donner plus de précisions sur d'éventuelles victimes. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit "attristé d'apprendre l'incident très grave dans l'Aberdeenshire", transmettant ses "pensées" aux victimes.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI — Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020

Aucune piste évoquée pour le moment

Aucune piste n'a été évoquée concernant la cause de l'accident. D'après des sources citées dans les médias britanniques, il pourrait toutefois y avoir un lien avec les conditions météorologiques dans la région. De fortes chutes de pluie et des orages sont survenus dans la nuit de mardi à mercredi. Les intempéries ont provoqué des inondations dans la zone et causé des retards dans le trafic ferroviaire. Un glissement de terrain a eu lieu à Carmont, non loin de la zone de l'accident.

"Nos équipes ont travaillé toute la nuit pour essayer de maintenir le réseau ouvert, malgré des pluies torrentielles et de la foudre. Il y a cependant des perturbations sur plusieurs itinéraires", avait indiqué dans la matinée Network Rail Scotland, l'entreprise qui gère le réseau ferroviaire écossais.