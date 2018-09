Donald Trump souhaite que la justice traque la taupe de la Maison Blanche

publié le 08/09/2018 à 05:02

Donald Trump ne décolère pas après les révélations sur un prétendu chaos à la Maison Blanche : il souhaite désormais que la justice enquête sur le haut responsable qui, dans une tribune anonyme, a dénoncé son incompétence. Le président américain vient de subir un double affront avec la publication à 24 heures d'intervalle de ce texte assassin et celle d'extraits d'un livre tout aussi dévastateur du célèbre journaliste Bob Woodward, à l'origine de l'affaire du Watergate qui a fait tomber Richard Nixon.



Tous deux décrivent un homme incapable de saisir les enjeux de la présidence et que ses collaborateurs tentent de contourner pour éviter un désastre. Le ministre de la Justice Jeff Sessions devrait enquêter pour découvrir "qui est l'auteur de cette tribune, parce que je crois vraiment que c'est une question de sécurité nationale", a lancé le président républicain à bord d'Air Force One lors d'un déplacement entre le Montana et le Dakota du Nord.



Le New York Times a immédiatement réagi en affirmant qu'une telle enquête serait "un abus de pouvoir". Et estimé que "les menaces du président" démontraient l'importance d'une presse libre et indépendante pour la bonne santé de la démocratie américaine. Quelques heures plus tôt, dans un tweet matinal, c'est au livre de Bob Woodward que Donald Trump s'en était pris, le qualifiant d'"escroquerie".

Retrouver la taupe : "Ce serait un bon scoop !"

Pour l'heure, le mystère qui entoure le "haut responsable de l'administration" qui a rédigé la tribune anonyme publiée dans le New York Times reste entier. "Je fais partie de la résistance au sein de l'administration Trump", y affirme cet homme ou cette femme. Le style, la référence à tel événement ou tel individu : le moindre indice est décortiqué pour tenter de l'identifier. Selon le New York Times, la Maison Blanche a établi une liste de 12 suspects potentiels tandis que dans un étonnant ballet, ministres, conseillers et proches du président se sont succédé dans les médias pour nier en être l'auteur.



L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a déploré la méthode utilisée. "Quand je suis en désaccord avec le président, je le lui dit directement", a-t-elle assuré. "Mon collègue anonyme aurait dû en faire autant". Donald Trump, qui ne rate jamais une occasion de dénoncer le travail des journalistes régulièrement qualifiés d'"ennemis du peuple", a encouragé ces derniers à redoubler d'efforts pour percer le mystère. "Ce serait un bon scoop !", a-t-il lâché.