et Loïc Farge

publié le 17/09/2018 à 07:28

C'est reparti pour la guerre commerciale ! L'Amérique prépare une vague d’augmentation des taxes à l'importation contre la Chine. Donald Trump est un président qui ne se pose pas trop de question. Pour lui, "les guerres commerciales sont faciles à gagner".



L'été dernier, il avait sorti la hache de guerre (assez légère, mais enfin quand même une hache de guerre !) : 50 milliards de taxes sur les produits chinois. Là, en ce moment, il est en train de dire : "Maintenant je sors la bombarde : cela va être 200 milliards de productions chinoises que je vais taxer".

Sur le fond, il faut quand même reconnaître que le président américain à quelques raisons d'être un peu agacé. Les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine sont une véritable catastrophe pour les Américains. Ils importent 500 milliards de dollars de productions "made in China", et ils n'arrivent à en vendre que 190 milliards les très bonnes années.