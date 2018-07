Donald Trump : quel bilan économique après 100 jours au pouvoir ?

publié le 26/04/2017 à 09:21

À l'approche de ses 100 jours au pouvoir, Donald Trump doit présenter mercredi 26 avril une réforme fiscale présentée comme "historique". C'est son grand œuvre économique, qui devrait être dévoilé. La réforme a deux objectifs. D'abord, simplifier l'impôt pour les particuliers, en réduisant le nombre de tranches du barème à trois seulement. Selon le secrétaire au Trésor, l'Américain moyen devra pouvoir faire sa déclaration de revenu sur une grande carte postale.



Ensuite pour les entreprises, il s'agit là encore de simplifier l'impôt sur les bénéfices, et surtout de faire baisser le taux de 35 à 15%. L'objectif est de stimuler massivement l’économie américaine, en incitant les entreprises du monde entier à localiser aux États-Unis leur activité.

Il s'agit aussi d'inciter les entreprises américaines à rapatrier en Amérique les quelque 2.000 milliards d'euros de bénéfices que les Apple, Google et autres Microsoft ont logé dans les paradis fiscaux depuis vingt ans. Car la réforme serait doublée d'une amnistie fiscale partielle.



Bataille politique avec le Congrès

Ce projet va-t-il aller jusqu'au bout ? On a vu sur d’autres sujets que les déclarations tonitruantes n'étaient pas forcément suivies d'effet. C'est tout son problème. Donald Trump est pris dans une bataille politique avec le Congrès, à la fois avec l'opposition et sa propre majorité, parce que son projet n'est pas financé.



Les baisses d'impôts qu'il projette devraient creuser le déficit, alors que le pays s'approche une nouvelle fois du plafond de la dette autorisé par le Congrès. Faute de financement, il pourrait être une nouvelle fois bloqué ou amendé fortement par les parlementaires, comme l'avait été la réforme de la santé (l'Obamacare) qu'il n'avait pas pu supprimer à cause de l'obstruction du Congrès.



Quel premier bilan tirer de son action économique ? Beaucoup de tweets et de déclarations de matamore, mais des renoncements et des échecs. Sur la santé, on l'a dit. Sur les restrictions pour l'emploi des étrangers. Sur le fameux Mur, qu'il devrait construire entre le Mexique et les États-Unis, en le faisant financer par le Mexique. Il s'apprête à différer la construction de cet édifice, faute de financement, pour arriver à un compromis avec le Congrès. La réalité politique et administrative de Washington l'oblige à composer.



La Chine a accepté d'ouvrir son marché

Il n'y a guère que sur le commerce international où il a changé le rapport de forces. Mardi 25 avril encore, il a déclenché une procédure pour taxer les importations de bois en provenance du Canada (le fameux bois dont on fait les maisons en Amérique du Nord) "pour raison de concurrence déloyale", dit-il. Il l'avait déjà fait sur les produits laitiers canadiens, malgré les accords commerciaux qui unissent les USA et le Canada. C'est un peu comme si la France taxait les produits espagnols malgré l’Europe.



Quant à la Chine, avec laquelle les États-Unis enregistrent un déficit commercial de plus de 300 milliards d'euros, elle se montre plus conciliante devant les foucades de Trump. Elle a promis d'ouvrir davantage son marché aux entreprises américaines, pour rééquilibrer les échanges.