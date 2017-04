et AFP

publié le 25/04/2017 à 06:00

"Des élections très intéressantes se déroulent actuellement en France". Ce tweet un brin provocateur publié dimanche 23 avril par Donald Trump démontre l'attrait du président américain pour la campagne électorale qui se déroule actuellement dans l'Hexagone. Preuve supplémentaire : le républicain s'est enquis lundi 24 avril de l'élection auprès de l'ambassadeur français à l'ONU, lors d'une visite de ce dernier à la Maison Blanche.



Au cours d'une réunion des ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU à Washington, Donald Trump a pris en aparté le représentant français, François Delattre, pour se renseigner sur le vote qui verra un duel, dans deux semaines, entre le candidat pro-Europe Emmanuel Macron et la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen. "Lors d'un aparté avec le président Trump, celui-ci m'a interrogé sur les élections en France. Je lui ai fait un point de situation en mettant les choses en perspective", a confié François Delattre.

Le président américain avait affirmé la semaine dernière que l'attentat sur les Champs-Élysées "aiderait probablement" Marine Le Pen car "c'est la plus ferme sur les frontières et la plus ferme sur les événements récents en France". Donald Trump avait aussitôt précisé que ces compliments ne valaient pas soutien à la frontiste.