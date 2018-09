Donald Trump et John McCain étaient "opposés sur tout", analyse un spécialiste

publié le 01/09/2018 à 10:06

A quelques heures des funérailles de John McCain, sénateur, vétéran du Viêtnam, ennemi juré de Donald Trump décédé la semaine dernière, tous les regards se tournent vers les États-Unis. Les Américains font un dernier adieu à ce grand personnage de l'Histoire du pays.



"Il est célébré aujourd'hui comme un 'vrai héros américain'. Cet homme a quand même donné 60 ans de sa vie à son pays, 20 ans d'abord en temps que militaire, 40 ans en temps qu'élu", détaille Jean-Éric Branaa, spécialiste des Etats-Unis et maître de conférence à l'université Assas Paris 2.



George W. Bush et Barack Obama seront présents à Washington, contrairement à Donald Trump. "Ils étaient opposés. C'est vrai qu'il faut insister sur cette absence, parce qu'on ne voit que ça et particulièrement à la cérémonie qui a eu lieu au capitole en présence de tous les grands élus", explique le spécialiste, qui souligne que les deux hommes étaient "opposés sur tout."

Alors, Donald Trump a-t-il fait un faux pas, alors que les élections de mi-mandat approchent ? "Non, il ne fait pas une erreur, parce que d'abord, il a raison de respecter la volonté de John McCain [qui ne souhaitait pas que le milliardaire assiste à ses funérailles NDLR]. En revanche (...), c'est vrai que la cote de popularité de Trump, stable depuis trois mois, vient de chuter, depuis deux jours, il vient de perdre trois points, ce qui est énorme. Et je crois qu'il n'y a que cet événement qui peut l'expliquer", explique Jean-Éric Branaa.

La rédaction de RTL vous apporte son expertise et vous éclaire sur des faits d'actualités.