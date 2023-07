DOCUMENT RTL - Ex-otage en Iran, Bernard Phelan raconte sa détention dans le "bloc des satans"

De ces longs mois de captivité, Bernard Phelan se rappelle des cris, ceux des prisonniers, battus durant la nuit. Les transferts, menottés, les yeux bandés, les interrogatoires. Le Franco-Irlandais a été incarcéré dans la section 6-1, baptisée le "bloc des satans".

Après son arrestation, le Franco-irlandais passe d'interrogatoire en interrogatoire. "Je me trouvais au mauvais moment, au mauvais endroit, résume-t-il au micro de RTL. J'avais mes deux passeports avec moi, mais j'ai senti que c'était le côté français qu'ils voulaient le plus. Les interrogations étaient en français et ils s'intéressaient beaucoup plus à la situation en France : les 'gilets jaunes', le mouvement, les manifestations en France... qu'autre chose".

Dans sa cellule, ils étaient quinze, des détenus politiques et des étrangers, dont Benjamin Brière, un autre Français, arrêté deux ans avant lui. Pour tenir le coup, ils discutaient ensemble, lisaient des livres, faisaient de la cuisine. L'état de santé de Bernard Phélan s'est dégradé, alors qu'il entamait une grève de la faim. Début 2023, lors de son procès, il a été condamné à six ans et demi d'emprisonnement, pour "atteinte à la sécurité de l'État". Le juge lui a alors promis qu'il allait mourir en prison.



Mais le 11 mai, les deux prisonniers français, affaiblis, ont été libérés, officiellement pour "raisons humanitaires". Ils n'osaient pas y croire. L'ambassadeur de France les attendait, dehors, avec deux ambulances. Les larmes de joie viendront plus tard, après 28 minutes de vol, au moment de quitter l'espace aérien iranien. La fin du cauchemar.

Depuis, l'ex-otage tente de reprendre le cours de sa vie. Une normalité encore inaccessible. "Il y a toujours des difficultés, reconnaît-il. La partie logistique en France était très bien : l'hôpital, le suivi médical... Mais le suivi, après, je suis un peu déçu. J'ai l'impression d'être un peu abandonné. Moi, heureusement, j'ai une ONG qui s'appelle Hostage International, avec quelqu'un ici en France qui m'aide dans les démarches, dans le support psychiatrique, même si j'ai un psychiatre qui est très bien à l'hôpital qui me suit au quotidien... Mais, côté matériel et logistique, on a l'impression que plus personne ne s'intéresse à nous", regrette-t-il.

Cet épisode de Focus, dans lequel Bernard Phelan se confie au micro de Stéphane Carpentier a été rendu possible grâce au travail de Nicolas Burnens et Valentin Larquier qui ont contribué à recueillir ce témoignage exceptionnel.

