et AFP

publié le 06/11/2020 à 15:48

En Amérique centrale, l'ouragan Eta poursuit sa progression. Passée par le Panama, le Costa Rica, et dernièrement le Guatemala, la tempête a été rétrogradée en simple dépression tropicale. Elle laisse néanmoins dans son sillage plus de 63 morts et des milliers de sinistrés.

Dans le détail, le bilan actuel fait état de cinq morts au Panama, quatre au Honduras, deux au Costa Rica, deux au Nicaragua, et pas moins de cinquante dans des villages indigènes du nord du Guatemala. Les pluies torrentielles ont entraîné des inondations, des coulées de boue et des glissements de terrain.

Le centre américain de surveillance des ouragans prévoit qu'Eta gagnera en puissance ce vendredi 6 novembre au-dessus des eaux chaudes de la mer des Caraïbes, et qu'elle menacera durant le weekend le sud-est du Mexique puis Cuba, la Jamaïque, les Iles Caïmans et le sud de la Floride.