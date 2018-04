publié le 12/04/2018 à 19:36

Bachar al-Assad peut crier victoire. Jeudi 12 avril, les derniers rebelles qui se maintenaient dans la Ghouta orientale ont quitté la zone. Après cinq ans de blocus, frappes aériennes et d'attaques aux armes chimiques, le régime de Damas a remporté la bataille contre les groupes rebelles qui s'opposaient à lui depuis 2011.





Les combattants du groupe Jaich al-Islam et leurs familles continuent de quitter par milliers la ville de Douma, où le 7 avril une attaque chimique, imputée au régime, a fait selon des secouristes des dizaines de morts, et provoqué un tollé international ainsi que des menaces de frappes occidentales.



C'est grâce principalement à l'aide militaire de la Russie, son allié indéfectible, que Bachar al-Assad a multiplié les victoires face aux rebelles et jihadistes depuis 2015. L'armée russe a d'ailleurs elle-même annoncé à Moscou jeudi 12 avril qu'un drapeau du gouvernement syrien flotte sur Douma et la reprise de "la totalité de la Ghouta orientale" par le régime.

INCREDIBLE: Inhabitants of #Douma city raise flag of #Syria|n Arab Republic, supporting #SAA which supposedly attacked them with chemical weapons. (11 April 2018) pic.twitter.com/6OzImy0HKu — 24 Resistance Axis (@Syria_Hezb_Iran) 11 avril 2018

Ce dernier n'a pas annoncé publiquement pour l'instant la reprise de Douma, la dernière ville de l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale qui échappait encore à son contrôle. Mais les rebelles, soumis pendant des semaines à un déluge de feu du régime, ne semblent plus en mesure de combattre. Le groupe Jaich al-Islam a finalement accepté un accord parrainé par Moscou, semblable à ceux qui avaient permis à d'autres groupes insurgés d'évacuer la région.



Selon Yasser Delwane, un chef de Jaich al-Islam, "évidemment, c'est l'attaque chimique qui nous a poussés à accepter" de partir. "Tous les dirigeants ne sont pas partis. Les départs se poursuivent".

Plus de 160.000 personnes ont été évacuées de la Ghouta

Le 18 février, le régime lance une offensive aérienne, puis terrestre, d'une intensité inédite sur l'enclave rebelle provoquant la mort de plus de 1.700 personnes, selon l'OSDH, et des destructions colossales. L'ONU avait, en 2017, condamné la "privation de nourriture délibérée de civils" comme une tactique de guerre, après la publication de photos "choquantes" d'enfants squelettiques dans la Ghouta orientale.



Face à l'offensive du régime qui a principalement eu recours à l'aviation, deux groupes rebelles ont accepté d'évacuer leurs régions avec leurs familles, avant celui de Jaich al-Islam. Selon les militaires russes, plus de 160.000 personnes ont été évacuées de la Ghouta.