Voilà plus de six ans que la Syrie est plongée dans le chaos. Depuis le début de la guerre en mars 2011, plus de 330.000 personnes ont été tuées, selon un nouveau bilan fourni dimanche 16 juillet par l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).



Parmi ces victimes, on dénombre près de 100.000 civils. "L'Observatoire a pu documenter la mort de 331.765 personnes sur le territoire syrien, dont 99.617 civils, sur la période allant du 15 mars 2011 au 15 juillet 2017", a déclaré à l'AFP son directeur Rami Abdel Rahmane. Parmi les civils tués figurent "18.243 enfants et 11.427 femmes", a-t-il ajouté.

Le dernier bilan de l'OSDH, publié le 13 mars, faisait jusqu'ici état de 320.000 morts dont 96.000 civils. Selon la même source, 116.774 membres ou soutiens des forces du régime syrien ont été tués, dont 61.808 soldats syriens et 1.480 membres du Hezbollah libanais.

De manifestations pacifiques à guerre sanglante

Par ailleurs, environ 57.000 combattants des factions rebelles et des Forces démocratiques syriennes (FDS) --une alliance arabo-kurde soutenue par Washington-- ont été tués. Parmi les morts figurent également plus de 58.000 combattants de l'ex-branche d'Al-Qaïda, du groupe jihadiste État islamique (EI) et combattants étrangers d'autres groupes.



Déclenché en mars 2011 avec des manifestations pacifiques contre le régime du président syrien Bachar al-Assad, le conflit syrien s'est mué en une guerre sanglante qui a aussi provoqué des destructions massives et le déplacement de plus de la moitié de la population.