Yémen : risque d'explosion d'un pétrolier au large sur fond de guerre civile

et AFP

publié le 16/08/2020 à 02:25

Un vieux pétrolier abandonné, et contenant 1,1 million de barils de brut, risque d'exploser au large d'Hodeida, au Yémen, pays plongé en pleine guerre civile. Mais des désaccords entre les rebelles et l'ONU empêchent jusqu'à présent l'inspection et la réparation du tanker abandonné.

Le port d'Hodeida est à présent contrôlé par les Houthis, une milice armée chiite, qui avait finalement donnée le feu vert mi-juillet aux experts de l'ONU pour inspecter le pétrolier. Mais ceux-ci attendent toujours une autorisation écrite pour pouvoir s'y rendre.

Dans un communiqué, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a jugé que "la tragique explosion du 4 août à Beyrouth et la récente marée noire alarmante à l'île Maurice exigent la vigilance du monde entier".



"La structure, l'équipement et les systèmes d'exploitation du (pétrolier) Safer se détériorent, ce qui fait planer le risque de fuite, d'explosion ou d'incendie", a averti l'ONU dans son communiqué.

Cet incident pourrait affecter des pays riverains, notamment Djibouti, l'Érythrée et l'Arabie saoudite, ainsi que le trafic maritime commercial en mer Rouge.



En juillet, le Conseil de sécurité de l'ONU avait mis en garde contre une "catastrophe". Utilisé comme plate-forme de stockage flottante, le navire n'a subi aucun entretien depuis 2015, ce qui a conduit à l'érosion de sa structure et à la détérioration de son état.