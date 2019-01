Dakar 2019 : un spectateur blessé par un camion

et AFP

publié le 12/01/2019 à 14:15

Un spectateur du Dakar 2019 a eu le fémur cassé après avoir a été percuté par un camion de course, dont le pilote a été exclu, ont annoncé les organisateurs du célèbre rallye-raid, qui se déroule jusqu'au 17 janvier au Pérou.



Au kilomètre 279 de la spéciale, "un spectateur de 60 ans originaire d'Afrique du Sud situé hors d'une zone spectateurs a été touché par le concurrent 518, Andrey Karginov, lequel a été exclu du rallye par le jury des commissaires pour non-assistance à personne en danger", ont écrit les organisateurs dans un communiqué. Andrey Karginov, pilote russe de 42 ans qui avait remporté le rallye en 2014 avec son camion, pointait à la deuxième place du classement général de sa catégorie avant son exclusion.

Le Sud-Africain percuté souffre d'une fracture d'un fémur et a été transporté par avion à l'hôpital d'Arequipa, la deuxième ville du pays, ont-ils précisé. "L'organisation du rallye et les autorités locales rappellent qu'il est impératif pour le public de respecter les zones spectateurs sécurisées mises en place conjointement par l'organisation et les forces de l'ordre péruviennes", précise également le communiqué.