publié le 27/04/2018

Une "opération sans précédent" qui a porté "un grand coup aux capacités de l'EI (État islamique) à propager sa propagande en ligne et à radicaliser les jeunes en Europe". C'est ce qu'a déclaré le chef d'Europol, l'agence européenne de police, vendredi 17 avril au matin.



L'opération qui s'est déroulée mercredi et jeudi, a particulièrement visé l'agence Amaq utilisée par le groupe terroriste pour revendiquer des attentats et propager leurs appels au jihad armé, notamment.

"Des organes utilisées pour véhiculer de la propagande, utiles pour le recrutement et surtout pour les revendications et l'appel à d'autres actions sur le sol européen", précise sur RTL Vincent Semestre, chef d'enquête au centre de lutte anti-terroriste à Europol.

Une action en commun entre huit pays occidentaux, notamment États-Unis et Canada, car le "seul moyen d'être efficace contre le groupe Daesh c'est d'avoir des actions coordonnées entre les services en Europe, et au-delà de l'Europe parce que eux ne connaissent pas de frontières", explique encore Vincent Semestre. "La réalité du terrain c'est que Daesh a perdu nombre de ses capacités opérationnelles, cette action permet de les affaiblir sur internet", poursuit-il.

Une interruption des activités d'Amaq de deux heures seulement

La propagande jihadiste a en effet été atteinte comme le note Wassim Nasr, auteur de L'État islamique, le fait accompli, mais pas neutralisée, loin de là. Joint par RTL.fr, le journaliste spécialisé explique avoir noté un ralentissement dans les canaux publics de l'organisation après l'annonce d'Europol, mais pas de ses canaux personnels. Puis, "vers 11h51, tous les canaux publics ont balancé des commentaires et des vidéos", ajoute-t-il.

Et une vidéo Aamaq datée du 27.04 d’un IED contre l’armée au #Sinaï #Égypte pic.twitter.com/wIlnxPVhD4 — Wassim Nasr (@SimNasr) 27 avril 2018

L'EI a mis en ligne la vidéo de la wilayat Dimashq. Analyse à suivre. — Historicoblog (4) (@historicoblog4) 27 avril 2018

Wassim Nasr affirme ne pas "avoir senti de changement". "Est-ce qu'ils ont fait un coup qui a duré deux heures ? Pourquoi cette annonce ?", interroge-t-il alors, sans remettre en cause l'utilité de l'opération. "Ils ont surement mis la main sur des serveurs" qui pourront fournir des informations, avance-t-il.



Ce que confirme Vincent Semestre : "L'enjeu était de traquer comment l'infrastructure de Daesh évolue", pas forcément d'éteindre toute communication du groupe terroriste. Il ajoute à FranceInfo qu'ils ont déjà pu effectuer des "identifications" qui pourront leur permettre "d'en savoir plus sur qui met en place la propagande, et qui la consomme".



En revanche, pour ce qui est "d'amoindrir la capacité opérationnelle de propagande", l'opération n'aura pas eu un effet durable. À peine deux heures dans la matinée, avant que l'État islamique recommence à claironner sur internet, via son agence de propagande.