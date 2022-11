Pas encore débuté, ce Mondial 2022 au Qatar est déjà entré dans l'Histoire comme l'un des plus controversés. Dès son attribution surprise le 2 décembre 2010 à Zurich, le Mondial qatari aura fait couler beaucoup d'encre. Depuis, les polémiques se sont succédé : soupçons de corruption, organisation en hiver, droits humains, impact environnemental, s'amplifiant à l'approche du tournoi.

Le 8 novembre dernier, Sepp Blatter lui-même, président de la Fédération internationale à l'époque du vote, a reconnu que cette attribution au Qatar avait été "une erreur". "Attribuer le Mondial au Qatar était tout simplement une erreur. Pour moi, le pays était trop petit, il est aussi grand qu'un canton ici en Suisse. Le premier problème qui est ensuite apparu, c'est le climat", a estimé Sepp Blatter.

La Fifa avait décidé d'attribuer les éditions 2018 et 2022 de la Coupe du monde le même jour, le 2 décembre 2010, "pour tenter d'allier la Russie et les États-Unis", candidats à leur organisation, rappelle l'ex-président de l'instance de 1998 à 2015. À l'origine de ce coup de théâtre, un simple déjeuner à l'Élysée, neuf jours avant le vote, selon Sepp Blatter.

Un déjeuner à l'Élysée déterminant ?

L'ancien dirigeant affirme en effet que, le 23 novembre 2010, lors d'une rencontre entre l'ex-président français Nicolas Sarkozy et le prince héritier du Qatar Tamim ben Hamad al Thani (qui deviendra émir en 2013) le président français a "conseillé" à Platini de voter pour le Qatar. Une version des faits démentie par Michel Platini: "Le président (Sarkozy) ne m'a jamais demandé de voter pour qui que ce soit, mais j'ai cru comprendre (lors du déjeuner) qu'il soutenait le Qatar", a-t-il relaté devant les enquêteurs français.

Après des révélations dans la presse, une enquête préliminaire est en tout cas ouverte, puis une information judiciaire en décembre 2019 pour "corruption active et passive, recel et blanchiment". Les magistrats financiers et l'Office anticorruption (Oclciff) se demandent si "un marché donnant-donnant" a été conclu lors de ce déjeuner permettant au Qatar de remporter le Mondial-2022 en échange notamment d'investissements en France dont le rachat du PSG en grande difficulté financière, selon des documents consultés par l'AFP.



Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, et Sophie Dion, conseillère sports de Nicolas Sarkozy, figurent sur le plan de table mais contestent avoir participé au repas. Michel Platini et Sophie Dion ont été entendus en garde à vue en juin 2019 tandis que Claude Guéant a été auditionné comme témoin.

