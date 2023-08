Après le Mali, le Burkina-Faso et le Niger, nouvelle tentative de putsch dans une ancienne colonie française : le Gabon. Après la réélection d'Ali Bongo, dont la famille se trouve au pouvoir depuis plus de 55 ans, un groupe de militaires a pris la parole dans la nuit du 29 au 30 août 2023, annonçant l'annulation du scrutin, la "dissolution de toutes les institutions de la République" et la "fin du régime".

Dans le centre de Libreville, ce mercredi 30 août, les rues sont relativement calmes, les militaires ont bouclé le quartier. Réveillés par des coups de feu à 5h lors du putsch, des dizaines de Gabonais sont descendus dans la rue, exprimant leur joie à chaque véhicule militaire croisé.

"On s'est réveillé très angoissé par les coups de feu. On ne savait pas exactement ce qu'il se passait", a confié Nadine au micro de RTL. Cette fonctionnaire de 36 ans s'est dite "émue" à la lecture du communiqué des putschistes. "On a dit : on va enfin vivre une libération. On espère que notre armée va rester à la tête jusqu'à ce que ces 'cafards' partent."

Ali Bongo en résidence surveillée

Depuis ce mercredi matin, chacun appelle ses proches. La connexion internet, coupée depuis quatre jours, revient progressivement. Les habitants de la capitale sont scotchés à leur smartphone pour suivre l'actualité, espérant la mise en place d'une transition.

Ali Bongo a été réélu avec 64,27% des suffrages pour un 3ᵉ mandat. Il se trouve actuellement en résidence surveillée, alors que l'un de ses fils a été arrêté pour "haute trahison". La France, de son côté, "condamne le coup d'État militaire et souhaite le respect des résultats des élections", a annoncé Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.