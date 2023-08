INVITÉ RTL - Coup d'État au Gabon : "De quelle démocratie parlait-on ?", demande Pascal Boniface

Après le Niger, c'est au tour du Gabon de faire face à un coup d'État militaire. Des soldats ont annoncé mercredi 30 août avoir mis "fin au régime au place", dans la foulée de la victoire à la présidentielle d'Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans. Le président gabonais, 64 ans, a succédé en 2009 à son père Omar Bongo, qui avait dirigé pendant plus de 41 ans ce petit État d'Afrique centrale riche de son pétrole. Pascal Boniface, directeur de l’Institut de Relations Internationales et stratégiques (IRIS), a analysé ce mercredi matin sur RTL la situation au Gabon.

"Le président Macron parlait de l’épidémie de coups d’État militaires en Afrique. Ce n’est pas l’Afrique de l’Ouest mais ce n’est pas très loin. La démocratie a beaucoup progressé en Afrique depuis le début du XXIe siècle mais là, elle régresse", a tout d'abord jugé le géopolitologue, qui sort jeudi un livre intitulé Guerre en Ukraine, l’onde de choc géopolitique.

"Mais de quelle démocratie parlait-on au Gabon ?", a immédiatement nuancé Pascal Boniface, en référence à l'autoritarisme et au népotisme en vigueur au Gabon depuis des décennies. "Le président Bongo était là depuis 14 ans et succédait à son père qui a été au pouvoir pendant 41 ans. On ne peut pas dire que c’était vraiment 'la' démocratie".

Plus largement, Pascal Boniface estime que "la remise en cause de la démocratie en Afrique ne doit pas être vue comme la fin de la démocratie". "C’est la fin de démocraties qui ne rendent pas service à la population, comme au Mali et au Niger. La corruption endémique dans ces pays vient corrompre l’idée de démocratie", a-t-il estimé.

La rédaction vous recommande Gabon : tentative de coup d'État après la réélection d'Ali Bongo

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info