publié le 23/05/2020 à 03:59

Ce vendredi, l'ancien producteur et de distribution de films, William Sadleira, 66 ans, a été arrêté à Los Angeles. Il est accusé d'avoir détourné au total plus de 30 millions de dollars, s'appropriant notamment des fonds destinés à aider les entreprises en difficulté pendant la pandémie. Il a été placé en détention par la police fédérale américaine (FBI) à la suite de deux plaintes distinctes déposées en Californie et à New York.

L'ancien patron d'Aviron Pictures, un distributeur de films indépendants, est accusé en Californie d'avoir fait des demandes frauduleuses de prêts pour plus d'1,7 million de dollars auprès d'un fond fédéral mis en place pendant la pandémie, selon les procureurs en charge du dossier. Le sexagénaire aurait fait des fausses déclarations, prétendant être encore à la tête de la société, afin d'obtenir ces financements aux conditions avantageuses.

William Sadleir, qui a fondé Aviron Pictures en 2017, a été démis de son rôle de président l'année dernière. L'entreprise n'a produit ou distribué que six films jusqu'à présent, dont "After", drame romantique sorti en 2019. S'il est reconnu coupable des quatre accusations qui pèsent sur lui en Californie, il risque une peine pouvant aller jusqu'à 82 ans d'emprisonnement. Il encourt par ailleurs jusqu'à 42 ans de prison pour les plaintes new-yorkaises.