Crédit : ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Les États-Unis "maintiennent à ce stade les restrictions existantes" aux voyages internationaux, en dépit des demandes de réciprocité émanant notamment de l'Union européenne. C'est ce qu'a annoncé ce lundi 26 juillet la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki, lors d'un point presse régulier : Nnous maintenons à ce stade les restrictions existantes aux voyages", a-t-elle dit, justifiant cette décision en particulier par la propagation rapide du variant Delta "ici et à l'étranger".

Les pays de l'Union européenne ont, quant à eux, décidé de rouvrir leurs propres frontières aux Américains, à condition qu'ils soient vaccinés contre le coronavirus ou présentent un test négatif, les États-Unis maintiennent les leurs fermées depuis plus d'un an. Le Canada a lui aussi décidé de rouvrir sa frontière à partir du 9 août pour les citoyens américains et les résidents permanents vivant aux États-Unis pleinement vaccinés.

Washington avait annoncé début juin la constitution de groupes de travail avec le Canada, le Mexique, l'Union européenne et le Royaume-Uni pour se pencher sur la question des voyages internationaux.