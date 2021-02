Coronavirus : le héros britannique du confinement "Captain Tom" est décédé

publié le 02/02/2021 à 20:36

Les Britanniques pleurent leur héros du confinement. Le centenaire Tom Moore, alias "Captain Tom", est décédé ce mardi 2 février. L’ancien combattant avait été hospitalisé dimanche après avoir contracté la Covid-19. Il avait fait 100 fois le tour de son jardin en déambulateur pour aider les soignants.

Il voulait récoler 1.000 livres sterling, mais ses efforts et sa bonne humeur ont tellement touché les Britanniques qu’il a finalement levé l’équivalent de plus de 30 millions d’euros. Ses efforts ont ému beaucoup de monde, jusqu’à la reine, qui l’avait fait chevalier, cet été. Aujourd’hui, Buckingham Palace a fait savoir qu’Elizabeth II avait envoyé un message privé de condoléances à la famille de sir "Captain Tom".

Ce sont ses enfants qui ont appris la triste nouvelle à la nation, ce mardi après-midi. L’une de ses filles et ses deux petits-enfants étaient à son chevet. Son autre fille était avec lui par FaceTime durant les dernières heures de sa vie, précise le communiqué.

"Captain Tom" ne pouvait être vacciné

"Cette année 2020 a été remarquable", poursuit sa famille. Et d’ajouter : "Elle lui a redonné un coup de jeune. Il a vécu des choses dont il n’avait jamais osé rêver". "Captain Tom" a passé les fêtes de Noël à la Barbade, mais peu de temps après son retour, début janvier, il est tombé malade.

Le centenaire souffrait d’une pneumonie et n’a donc pas pu être vacciné contre la Covid-19 à cause des médicaments qu’il prenait. Il a reçu un test positif au coronavirus il y a quelques jours, et a dû être hospitalisé à cause de difficultés respiratoires, dimanche. Il est donc décédé entouré des siens, ce mardi.