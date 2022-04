Coronavirus : l'UE autorise les plus de 80 ans à recevoir une deuxième dose de rappel

Les pays d'Europe continuent de réfléchir à des moyens de stopper la pandémie de Covid-19. Alors que l'OMS a récemment présenté les nouvelles formes que pourrait prendre l'épidémie, les autorités sanitaires ont autorisé ce mercredi l'injection d'une deuxième dose de rappel de vaccins anti-Covid pour les personnes âgées de 80 ans et plus. Les vaccins autorisés sont ceux des laboratoires Moderna et Pfizer. Cette tranche de population est en effet plus à même de "développer une forme sévère du Covid-19" ont notamment expliqué le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l'Agence européenne des médicaments (EMA).

L'AFP rapporte par ailleurs que : "Si la situation épidémiologique actuelle évolue et que de nouveaux signaux apparaissent, il peut devenir nécessaire d'envisager une quatrième dose" pour les personnes âgées de 60 à 79 ans.

Fin mars 2022, 83 % des adultes vivants dans les pays de l'UE avaient reçu une première vaccination complète et 64 % avaient reçu une dose de rappel. En France, près de 80% de la population serait aujourd'hui totalement vacciné.