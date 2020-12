Coronavirus en Allemagne : la première vaccinée est une centenaire

et AFP

publié le 26/12/2020 à 21:45

L'Allemagne est entrée à son tour dans le cercle des pays qui vaccinent leur population contre la Covid-19, ce samedi 26 décembre. C'est Édith Kwoizalla, 101 ans, pensionnaire d'une maison de retraite à Habertstadt, dans l'est du pays, qui a eu l'honneur d'être la première Allemande à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.

En tout, une quarantaine de résidents et 10 personnels soignants doivent être vaccinés samedi, un jour avant le lancement officiel de la campagne programmé pour dimanche dans tout le pays et dans d'autres États de l'Union Européenne, dont la France.

Samedi, plusieurs dizaines de milliers de doses de vaccin ont été livrées aux autorités sanitaires régionales, qui les ont distribuées aux centres de vaccinations locaux. Les résidents des maisons de retraite, les seniors de plus de 80 ans et le personnel soignant seront les premiers à être immunisés.

"Ce vaccin est la clef essentielle pour vaincre la pandémie. Il est la clef qui nous permettra de nous réapproprier nos vies", a déclaré le ministre de la Santé Jens Spahn plus tôt dans la journée. Parallèlement, il a appelé les plus jeunes à patienter et à continuer de réduire les contacts pour limiter la propagation de la pandémie.

Selon les derniers chiffres publiés samedi par l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI), le pays a enregistré 14.455 nouveaux cas en 24 heures, alors que 240 personnes sont mortes, portant à 29.422 le nombre total des décès depuis le début de la pandémie.