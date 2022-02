Corée du Nord : quelle stratégie derrière cette frénésie de lancements de missile ?

Une nouvelle démonstration de force. La septième en moins d'un mois. La Corée du Nord n'avait jamais testé autant de missiles en si peu de temps. Lundi 31 janvier, le régime communiste a confirmé avoir lancé la veille son plus puissant engin depuis 2017, un missile balistique Hwasong-12, d'une portée d'environ 3.000 à 5.000 km.

Sept essais auront été menés en janvier, mais dans quel but ? Quelle est la stratégie de Pyongyang derrière cette énième provocation ? Pour rappel, la dernière série importante de tirs remonte à 2019, après l'échec des négociations entre Kim Jong-un et le président américain de l'époque Donald Trump.

Pour la Corée du Sud, le Nord suivrait plutôt ici "une voie similaire" à celle de 2017, quand les tensions étaient à leur comble dans la péninsule coréenne. À l'époque Pyongyang avait déjà lancé un missile Hwasong-12, qui avait parcouru 787 km et atteint une altitude de 2.111 km. Les analystes avaient calculé que ce projectile avait la capacité de parcourir 4.500 km et donc d'atteindre l'île de Guam, un territoire américain dans l'océan Pacifique.

Relancer les négociations avec Washington ?

Les États-Unis, l'obsession de Pyongyang. Depuis l'investiture de Joe Biden en janvier 2021, Pyongyang a rejeté les différentes propositions de dialogue faites par Washington. Et Kim Jong-un a réaffirmé en décembre que sa priorité était de moderniser l'arsenal du pays. Le régime nord-coréen a ainsi menacé le 20 janvier de reprendre ses essais nucléaires ou de missiles, s'y disant contraint par la politique "hostile" des États-Unis à son égard.

Pour Lim Eul-chul, professeur d'études nord-coréennes à l'université Kyungnam de Séoul, la Corée du Nord (en proie à des difficultés économiques majeures, dont une flambée des prix des denrées alimentaires) essaie donc de renforcer son armement avancé au point que les Américains seraient contraints de "se rendre" à ses exigences.

Qui plus est, Kim Jong Un serait "accro aux armes de pointe". "Il considère le succès dans le secteur militaire comme la meilleure arme pour restaurer sa fierté et élever son statut de dirigeant et celui de la nation au plus haut niveau", explique Lim Eul-chul. Toutefois, selon Joseph Dempsey, de l'Institut international d'études stratégiques, "rien dans la déclaration (de KCNA) ou dans les images limitées n'indique des changements ou des améliorations techniques significatifs" de l'armement de la Corée du Nord depuis 2017.