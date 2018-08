publié le 30/08/2018 à 18:04

Washington devrait "se regarder dans le miroir au lieu de critiquer les autres". Voilà ce que l'on pense des États-Unis en Chine. La porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying, a déclaré devant la presse, jeudi 30 août, que "beaucoup de gens, comme moi, pensent qu'avec leur logique irresponsable et absurde, les États-Unis sont champions du monde".



Une attaque en réponse à une nouvelle accusation de la part de Donald Trump envers Pékin, qu'il nomme responsable dans la paralysie des discussions actuelles avec la Corée du Nord. "La Chine complique grandement les choses sur les relations avec la Corée du Nord", a lancé le président américain depuis la Maison Blanche, tout en réaffirmant haut et fort avoir "une relation fantastique" avec Kim Jong Un.

Le président américain martèle une équation simple : la Chine met des bâtons dans les roues du processus diplomatique en cours en raison des différends commerciaux entre Washington et Pékin qui s'invectivent à coups de droits de douane sur des milliards de dollars de marchandises.

Le dossier phare de Donald Trump

L'impasse actuelle est une source de frustration palpable pour le locataire de la Maison Blanche qui rêve de démontrer avec le dossier nord-coréen qu'il peut, grâce à ses talents auto-revendiqués de négociateur, réussir là où tous ses prédécesseurs, républicains comme démocrates, ont échoué.



La pilule est d'autant plus amère qu'il s'est longtemps montré très optimiste - faisant preuve d'une grande naïveté, selon ses détracteurs - sur l'impact de sa rencontre de juin à Singapour avec l'héritier de la dynastie des Kim, qui règne d'une main de fer sur la Corée du Nord depuis plus de 60 ans.



"Il n'y a plus de menace nucléaire de la part de la Corée du Nord", avait-il lancé dans un tweet désormais célèbre après avoir quitté la cité-État. "Le président Obama disait que la Corée du Nord était notre plus gros et plus dangereux problème. Ce n'est plus le cas - dormez bien ce soir !".