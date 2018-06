et AFP

publié le 12/06/2018 à 21:56

Une rencontre historique. Kim Jong-Un et Donald Trump se sont rencontrés dans le cadre d'un entretien de 5 heures, à Singapour, mardi 12 juin. Les États-Unis se sont prononcés sur la dénucléarisation "complète, vérifiable et irréversible" de la Corée du Nord. Cet accord viserait ainsi à "se débarrasser" de ses armes atomiques et missiles balistiques, sous le regard des inspecteurs internationaux.



Le dirigeant nord-coréen s'est engagé à une "dénucléarisation complète de la péninsule coréenne". Les États-Unis ont proposé en contrepartie de mettre un terme à leurs activités militaires avec la Corée du Sud.

L'arsenal nucléaire de Kim Jong-Un est à haut risque. En septembre 2017, celui-ci déclarait détenir la bombe H, la plus dévastatrice des armes nucléaires. La Corée du Nord possède également des missiles intercontinentaux, potentiellement en capacité de transporter une tête nucléaire dont la portée de serait de 10.000 km.



La notion de "vérification" est la plus importante dans le processus de dénucléarisation, puisqu'elle manquait, lors de précédents engagements internationaux sur la question nucléaire. Cependant, le texte signé entre les deux parties fait l'impasse sur cette notion, bien que Washington soulignait son importance.





Donald Trump a assuré devant la presse que des vérifications pourraient bel et bien avoir lieu. Quant à leurs mises en œuvre, elles sont pour l'instant repoussées à d'ultérieures négociations.