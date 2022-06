Conflit israélo-palestinien : un rapport de l'ONU pointe la responsabilité d'Israël

Un rapport produit par l'ONU pointe l'occupation de territoires palestiniens par Israël et la discrimination envers la population palestinienne comme "les causes principales" des tensions récurrentes et de l'instabilité dans la région.

Israël, qui a refusé de coopérer avec la commission, a estimé que le rapport était "partial et biaisé, disqualifié par sa haine pour l'État d'Israël et basé sur une longue série de rapports partiaux et biaisés", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Mettre fin à l'occupation de territoires par Israël, en pleine conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité, reste crucial pour mettre fin au cycle persistant de violences", peut-on lire dans ce premier rapport rédigé par cette commission.

"Ce qui est devenu une situation d'occupation perpétuelle a été cité par des parties prenantes palestiniennes comme israéliennes comme l'une des racines des tensions récurrentes, de l'instabilité et du prolongement d'un conflit aussi bien dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est que en Israël", poursuit le rapport.

Il précise que le document de 18 pages a été soumis avant publication aux autorités palestiniennes comme israéliennes. La commission internationale a été mandatée l'année dernière par le Conseil des droits de l'Homme pour enquêter sur les violations présumées des droits humains commises dans les Territoires palestiniens et en Israël, depuis le 13 avril 2021.

