et AFP

publié le 30/09/2019 à 13:02

Le Hongrois László Trócsányi devait prendre en charge le portefeuille "Voisinage et élargissement" et la Roumaine Rovana Plumb celui des Transports. Lors d'un vote dans la matinée, les eurodéputés ont "confirmé que les deux commissaires ne pouvaient pas exercer leur fonction à cause de conflits d'intérêt". Leur processus de nomination est donc bloqué, a annoncé ce lundi 30 septembre Manon Aubry, députée de la Gauche unitaire européenne (GUE) au Parlement européen.

La commission des Affaires juridiques "a voté que les deux commissaires désignés (roumain et hongrois) ne sont pas en mesure d'exercer leurs fonctions conformément aux Traités et au Code de conduite", a écrit le porte-parole, Jaume Duch, sur Twitter. "Ça a été chaotique, mais les députés ont, à une assez large majorité, fait valoir leur devoir de veiller à l'intérêt général", s'est félicitée Marie Toussaint, députée écologiste française, également membre de cette commission.

Le Parlement européen avait déjà bloqué jeudi 26 septembre la nomination des deux candidats après leur audition par la commission des "Affaires juridiques" du Parlement européen, chargée, selon la procédure de nomination des nouveaux commissaires, d'étudier leur déclaration d'intérêts.

Or, à l'issue de cette audition à huis clos, les eurodéputés avaient refusé de leur accorder leur feu vert. Ils doivent exprimer par courrier à la présidente de la prochaine Commission européenne, Ursula von der Leyen, "leur préoccupation" en matière de conflit d'intérêts. Ce coup d'arrêt peut aller jusqu'à remettre en cause la nomination des deux candidats, censés entrer en fonction le 1er novembre.

Nous avons été forcés à voter de nouveau alors que la décision prise jeudi était claire. Ce précédent antidémocratique est scandaleux. Nous avons tenu nos positions : les deux candidats sont rejetés, mais l'atteinte à la démocratie et les failles de cette procédure demeurent. https://t.co/uzvPwd4h1l — Manon Aubry (@ManonAubryFr) September 30, 2019

La remise en cause de ces deux candidats, une sociale-démocrate et un représentant de la droite conservatrice, pourrait conduire ces deux partis à s'attaquer, en rétorsion, à un commissaire affilié aux Libéraux de Renew, le troisième grand groupe politique de l'UE. La Française Sylvie Goulard semble particulièrement fragile, car sous le coup de deux enquêtes dans l'affaire des emplois fictifs des assistants des eurodéputés Modem, qui l'avait contrainte à démissionner du gouvernement français en 2017.