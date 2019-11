Comment protéger les villes de la montée des eaux ?

publié le 18/11/2019 à 09:29

Venise a du faire face à une troisième marée, dimanche 17 novembre, en une semaine. L'eau est montée d'un mètre cinquante encore. Les dégâts sont considérables. Pour se protéger de la montée des eaux, il existe des solutions mais elles sont très chères.

À Venise, par exemple, la solution est un projet de 73 digues flottantes qui peuvent être actionnées pour protéger la lagune quand il y a des marées. Mais ce projet a pris du retard car une partie de l'argent a disparu à cause des problèmes de corruption. Ces digues devraient quand même fonctionner en 2021.

Les autorités de Venise qui demandent de l'aide au monde entier depuis quelques jours devront expliquer où est passé l'argent puisque les digues, ça fonctionne. À la Nouvelle-Orléans, après Katrina et les inondations terribles, ils ont construit pour 15 milliards de dollars de digue. Et lors de la dernière tempête là-bas, Isaac, la ville a été protégée.

300 millions de déplacés

Les champions sont les Hollandais. Un tiers des Pays-Bas auraient déjà du disparaître s'ils n'avaient pas les digues. Ils ont aussi mis au point une nouvelle technique : le moteur de sable.

C'est intéressant car c'est l'homme qui collabore avec la nature. Ce qui protège les côtes, souvent, ce sont les plages. Les Hollandais vont donc chercher à 10 kilomètres dans la mer du sable, ils font un gros tas devant une plage en train de disparaitre et ensuite c'est la nature qui travaille. Le sable est installé à un endroit précis pour que, lorsqu'il y a des marées ou des tempêtes, les courants eux-mêmes reconstituent la plage. Là encore, le projet coûte cher. Ce sont des solutions de pays riches.

Dans les pays où il n'y a pas d'argent, quand on ne peut pas protéger les populations, on les déplace. Le dernier rapport du GIEC a été assez alarmiste. À cause de la montée des océans, près de 300 millions de personnes vont devoir déménager.