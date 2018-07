et AFP

publié le 29/11/2016 à 07:05

Un avion s'est écrasé lundi 28 novembre dans la soirée en Colombie. L'accident s'est produit près de la ville de Medellin, faisant au moins 75 victimes. L'avion transportait l'équipe brésilienne de football de première division de Chapecoense, ont annoncé les autorités aéroportuaires. Six survivants ont été retrouvés dans les décombres de l'appareil. Parmi les rescapés figure le footballeur brésilien Hélio Hermito Zampier Neto. Le Brésil a décrété trois jours de deuil national.



"Confirmé. L'avion immatriculé CP2933 transportait l'équipe du @ChapecoenseReal. Apparemment il y a des survivants", ont écrit sur Twitter les responsables de l'aéroport José Maria Cordova qui dessert la ville de Medellin. Ils précisent également que l'accès à la zone du crash, situé à 50 kilomètres de Medellin, n'est possible que par voie terrestre en raison des conditions climatiques.

L'avion arrivait en provenance de Bolivie et transportait 72 passagers et neuf membres d'équipage. Les autorités ont identifié 25 corps. L'appareil s'est écrasé à Cerro Gondo, dans la commune de La Union. "Apparemment, l'avion est tombé en panne sèche", a indiqué le maire de La Ceja, une commune voisine de La Union. D'après lui, les secours sont déjà sur place et les centres médicaux de la région se préparent à recevoir les blessés.

Le club de football de Chapecoense évolue en première division brésilienne. Ses joueurs se rendaient à Medellin pour y affronter l'Atletico Nacional dans le match aller de la finale de la Copa Sudamericana.

Momento donde se pierde contacto radar con la aeronave que transportaba al equipo #Chapecoense (@AviacionenColom) pic.twitter.com/GQBU5j2X5m — #EcuSport (@EcuSport) 29 novembre 2016

Confirmado, la aeronave con matrícula CP2933 * transportaba al equipo @ChapecoenseReal. Al parecer hay sobrevivientes. — José María Córdova (@AeropuertoMDE) 29 novembre 2016