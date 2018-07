Colombie : la tête d'un chien renifleur mise à prix par un cartel

publié le 30/07/2018 à 05:28

Son nom est Sombra, Ombre en français. Et en Colombie cette chienne de 6 ans est une ennemie redoutable des narcotrafiquants. Si bien, qu'un puissant cartel du pays est prêt à offrir 200 millions de pesos colombiens (l'équivalent de 60.000 euros) pour la tête du canidé. Notamment parce que Sombra a découvert près de 10 tonnes de leur drogue, comme le raconte la BBC.



Sombra est au sein de la brigade depuis le plus jeune âge et elle a reniflé plusieurs tonnes de cocaïne qui ont mené à l'arrestation de 245 personnes. Après les menaces du cartel, les autorités ont décidé de déplacer la zone d'intervention de Sombra. Elle a quitté la région de Turbo, pour aller à l'aéroport El Dorado de Bogotà, un endroit moins exposé. De plus, des agents supplémentaires seront mobilisés lors de ses interventions en plus de son maître habituel.

Les cartels sont habitués à ce genre de pratique, en 2012, la police avait découvert des tracts promettant l'équivalent de 500 euros à quiconque abattra un policier. La somme mise sur la tête de Sombra montre donc à quel point son "talent" déstabilise le cartel.