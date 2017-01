Le puissant baron de la drogue a été extradé jeudi 19 janvier du Mexique vers les États-Unis où il est notamment poursuivi pour trafic de stupéfiants, homicide et blanchiment d'argent.

Crédit : PGR / AFP Le baron mexicain de la drogue Joaquin "El Chapo" Guzman.

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 20/01/2017 à 05:19

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il était encore il y a peu l'homme le plus recherché des États-Unis. Le célèbre narcotrafiquant Joaquin "El Chapo" Guzman a été extradé jeudi 19 janvier du Mexique vers New York, après avoir utilisé tous les moyens légaux disponibles pour ne pas être remis aux autorités américaines. Le chef du cartel de Sinaloa est accusé d'avoir introduit des quantités considérables de drogue aux États-Unis et alimenté une guerre fratricide entre cartels au Mexique.



Guzman "a été extradé cet après-midi et devra affronter plusieurs poursuites pénales en cours", s'est félicité sur Twitter le ministre de l'Intérieur mexicain Miguel Angel Osorio Chong. "El Chapo" est en effet poursuivi au Texas et en Californie notamment pour trafic de drogue, homicide et blanchiment d'argent. Une source gouvernementale américaine a indiqué que Guzman avait été envoyé vers l'État de New York, où l'avion qui le transporte s'est posé vers 5h du matin, heure française.

"El Chapo" ne risque pas la peine de mort

"Le ministère américain de la Justice exprime sa gratitude envers le gouvernement mexicain pour sa large coopération et assistance afin d'assurer la sécurité de l'extradition de Guzman", ont indiqué les autorités américaines. Le ministère mexicain des Affaires étrangères avait assuré en mai, après avoir autorisé l'extradition du narcotrafiquant, qu'il avait obtenu des autorités américaines la garantie que "la peine de mort ne serait pas appliquée".



Une extradition qui a suscité l'ire des avocats du baron de la drogue. "Ils ont fait ça de manière illégale, l'étude de l'appel étant toujours en cours", a fustigé l'un des défenseurs de Guzman, Silvia Delgado, après l'annonce de la décision. Après son arrestation en janvier 2016, dans son fief de Sinaloa, "El Chapo" était d'abord retourné dans la prison d'El Altiplano, d'où il s'était évadé de manière rocambolesque en juillet 2015 via un tunnel de plus d'un kilomètre de long.

Le roi de l'évasion

L'extradition de Guzman met un terme au jeu du chat et de la souris entre les autorités mexicaines et le narcotrafiquant dont les évasions lui ont valu une notoriété internationale. Arrêté au Guatemala en juin 1993, "El Chapo" ("le courtaud") s'était échappé huit ans plus tard, en 2001, d'une prison de haute sécurité mexicaine caché dans un panier de linge sale. Le baron de la drogue avait été finalement arrêté en février 2014, dans une résidence balnéaire de Mazatlan, où il se cachait avec sa femme Emma Coronel, une reine de beauté, et leurs deux jumelles, nées aux Etats-Unis.



Guzman s'échappera 17 mois plus tard de la prison de haute sécurité d'El Altiplano, près de Mexico, par le biais d'un tunnel débouchant sous la douche de sa cellule. En janvier 2015, les Marines étaient parvenu finalement à l'arrêter de nouveau, à Los Mochis, une localité située sur la côte pacifique, dans son fief de Sinaloa. L'évasion spectaculaire de "El Chapo", en infligeant un sérieux camouflet au gouvernement du président Enrique Pena Nieto, convaincra le président mexicain d'accepter l'extradition du narcotrafiquant vers les États-Unis.