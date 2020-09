Chili : la vente d'une île unique en son genre fait polémique

publié le 26/09/2020 à 01:57

20 millions de dollars. C'est la somme qu'il faut débourser pour s'offrir l'île de Guafo au Sud du Chili. Seulement voilà, les indigènes et les défenseurs de l'environnement ne voient pas du tout cette vente d'un bon oeil, car cette île inhabitée abrite une biodiversité très riche et unique.

Située aux portes de la Patagonie, l'île de Guafo a une taille semblable à la ville de Marseille. Selon nos confrères de Franceinfo, elle abrite énormément de charbon en sous-sol et la communauté indigène locale craint donc que le futur propriétaire y installe une mine, qui serait un désastre pour l'écosystème.



L'île regorge d'espèces animales, à la fois des oiseaux rares et fragiles qui vivent dans cette forêt vierge, mais également des baleines bleues et des otaries à crinières. Plusieurs ONG s'opposent à cette vente, comme WWF, qui explique à Franceinfo que l'île de Guafo "a un écosystème très particulier, avec des espèces et une biodiversité unique en son genre au Chili."