publié le 22/12/2018 à 00:51

Il s'appelait Moni. Cet ours polaire de 32 ans a tiré sa révérence dans le parc zoologique de la Palmyre, situé dans la presqu'île d'Arvert, en Charente-Maritime. L'imposant animal, qui souffrait d'insuffisance cardiaque et rénale, a été euthanasié, relatent nos confrères de BFMTV.



"Ces derniers jours, il se déplaçait également avec beaucoup de difficulté à cause de son arthrose et ne répondait plus aux différents traitements qui lui étaient administrés", explique le zoo sur sa page Facebook, dans une publication datée du 20 décembre.

"Ce type de décision n’est évidemment jamais facile. Mais la dégradation de l’état général de Moni au cours des mois précédents, liée à son inconfort de plus en plus évident, a conduit la direction et l’équipe vétérinaire à se résoudre à l’euthanasier", poursuit l'établissement qui perd un ours pour la troisième fois en 2018.

Au début du mois de décembre, le zoo de la Palmyre avait déjà eu la tristesse d'annoncer la mort de Tania à l'âge de 23 ans également en raison d'une insuffisance rénale. Vienna, 30 ans, avait ouvert cette triste liste en s'éteignant à 30 ans quelques heures seulement après avoir subi une anesthésie.