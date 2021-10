Catalogne : une femme simule son enlèvement et joue sa rançon au loto

Les enquêteurs n'ont pas tardé à découvrir l'entourloupe. Dans la nuit du lundi 4 octobre à Badalone, en Catalogne, un homme vient signaler une disparition inquiétante auprès des Mossos d'Esquadra, la police autonome catalane. Il n'a plus de nouvelles de sa femme, une quadragénaire d'origine espagnole.

La mari a été prévenu de l'enlèvement à travers un message des prétendus ravisseurs, qui exigeaient une rançon de 6.000 euros, selon El Diari de Girona, relayé par L'Indépendant. Une enquête est alors ouverte et une unité spécialisée dans les enlèvements est chargée de retrouver la femme disparue. Ladite unité réalise rapidement que l'enlèvement est un leurre. La victime n'a en réalité jamais été enlevée et souhaitait uniquement soutirer de l'argent à son mari.

La police catalane se lance alors aux trousses de la quadragénaire et la retrouve, saine et sauve, dans une salle de jeu. Après avoir reçu une partie de la rançon, elle était en train de la jouer au loto. Interpellée et jugée pour "simulation de crime et extorsion", elle est ressortie libre du tribunal. Elle doit toutefois rester à disposition de la justice.