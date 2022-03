Caraïbes : des investisseurs achètent une île et créent une micronation

Le projet fou a porté ses fruits. En 2018, des investisseurs américains lancent l'initiative "Let's buy an Island" (Achetons une île), dont la finalité est d'acheter une île à l'aide de financement participatif. Près de quatre années plus tard, cette campagne de dons a atteint son but.

Selon nos confrères de CNN, relayés par Ouest-France, ces Américains ont atteint leur objectif. Ils sont parvenus à récolter plus de 250.000 dollars et se sont appropriés l'île de Coffee Bay, dans les Caraïbes, au large du Belize. Les nouveaux propriétaires de l'île, qui était inoccupée, en ont par ailleurs fait une micronation. Le territoire est désormais baptisé Islandia.

À l'instar de Sealand dans les eaux britanniques ou d'Uzupis en Lituanie, Islandia devient ainsi une nouvelle nation indépendante même si elle n'est pas reconnue par la communauté internationale. Il est d'ailleurs possible d'aller vivre sur cette île pour les différents investisseurs, à condition de débourser la somme de 3.250 dollars. L'administration de la micronation leur délivrera alors un passeport.