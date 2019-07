et AFP

publié le 29/07/2019 à 23:15

Il n'y a pas que la France qui a battu des records de température pendant l'été 2019. À l'instar de la Belgique, de l'Allemagne, des Pays-bas et d'une bonne partie de l'Europe, la canicule n'a pas non plus épargné nos voisins britanniques.

38,7 degrés ont été observés jeudi 25 juillet au jardin botanique de Cambridge, jamais les sujets de la reine Elizabeth II n'avaient eu aussi chaud. "Le relevé au Jardin botanique de Cambridge a été contrôlé et constitue officiellement la température la plus élevée enregistrée au Royaume-Uni", a déclaré le Met Office, l'équivalent outre-Manche de Météo France. Les mesures enregistrées dépassent en effet le précédent pic de 2003, qui avait établi le précédent record à 38,5 degrés dans une petite ville du Kent.

"Le climat du Royaume-Uni s'est réchauffé depuis le milieu du XXe siècle", a indiqué Mark McCarthy, du Centre national d'information sur le Climat, ajoutant que le réchauffement climatique "a également accru les risques (d'enregistrer) des températures de 40°C au Royaume-Uni".