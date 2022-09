Canada : le deuxième suspect décède après son arrestation

La police a annoncé, ce mercredi, que le deuxième et dernier suspect des attaques, qui ont fait dix morts et 18 blessés, a été arrêté. Sur son compte Facebook, la police de la province indique que "Myles Sanderson a été localisé et placé en garde à vue près de Rosthern, en Saskatchewan, vers 15H30".Elle a remercié les habitants qui ont fourni des "renseignements pertinents" et ajoute : "Il n'y a plus de risque pour la sécurité publique lié à cette enquête". Néanmoins, les médias canadiens annoncent sa mort, en s'appuyant sur des sources policières anonymes

Depuis dimanche, les forces de l'ordre traquaient Myles Sanderson et son frère Damien, auteur de l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années au Canada. Connu des services de police et de la justice pour de multiples faits de violence, des vols, Myles Sanderson était déjà recherché depuis mai dernier pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire.



Lundi, le corps de son frère Damien Sanderson a été retrouvé, lardé de plusieurs coups de couteau à proximité des lieux des crimes. Les circonstances de sa mort restent à éclaircir, mais il pourrait avoir été tué par son frère, selon la police.



Ce mercredi, les autorités ont révélé l'identité des personnes tuées, dont neuf sur 10 sont issues de la communauté autochtone de James Smith Cree Nation, le dernier du village voisin de Weldon. D'après la police, certaines victimes ont été ciblées quand d'autres ont été frappées au hasard.



