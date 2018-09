publié le 24/09/2018 à 14:29

"Le plus gros loser politique". C'est ainsi que les médias qualifient John Turmel. Ce Canadien de 67 ans se lance dans une énième campagne électorale, la 96ème très exactement. Alors même qu'il a déjà perdu les 95 autres, relate The Guardian. Cette fois-ci, il part à la conquête de la mairie de Brantford, la ville où il habite.



La carrière politique de John Turmel débute en 1979. Il tient alors des parties clandestines de black jack, et ne cesse de se faire arrêter par la police. Il se met donc en tête de faire légaliser les jeux d'argent, et se lance dans une campagne électorale. Il ne récolte que 193 voix, mais cela ne le décourage pas.

Au total, John Turmel a participé à 95 élections, toutes perdues. Ce qui lui vaut le record de la personne qui s'est présenté au plus grand nombre d'élections. Il a reçu entre 11 et 4.500 voix. Mais pour ce candidat malheureux, les élections ne sont pas faites pour être gagnées ou perdues, elles permettent surtout de partager des idées. "Je ne fais pas de campagne. Je m'inscris, je publie un communiqué, je fais une conférence de presse et ensuite je rentre chez moi. S'il y a un débat, j'y participe ", explique-t-il à The Guardian.

Candidat indépendant, les thèmes abordés par John Turmel sont nombreux : le Canadien est climato-sceptique, il prône la légalisation des drogues et de la prostitution et milite pour une abolition des taux d'intérêt.