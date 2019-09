publié le 11/09/2019 à 20:36

Sauvés grâce aux moyens du bord. Mi-juin dernier, après quatre jours d'expédition dans le parc national Pfeiffer Big Sur (Californie), Curtis Whitson, sa conjointe et son fils de 13 ans se sont retrouvés pris au piège au sommet d'une cascade étroite de 12 mètres de haut dans une gorge. Impossible de la descendre en rappel ni de remonter puisque la roche est trop glissante.

Sans aucun réseau sur leurs téléphones et à des kilomètres du terrain de camping le plus proche, ils ont alors l'idée de récupérer un carnet de note amené pour inscrire des scores lors d'éventuels jeux de cartes afin d'écrire un message appelant au secours. "Nous sommes coincés à la cascade. Obtenez de l'aide, s'il vous plaît", inscrit Curtis Whitson. Il glisse ensuite le mot dans une gourde en plastique vert transparent sur laquelle il a gravé "HELP" et la jette dans la cascade. La famille avait également rassemblé des cailloux pour écrire un "SOS" visible du ciel.

Quelques heures plus tard, la gourde est retrouvée et les secours sont prévenus. Par hélicoptère, ils retrouvent la famille vers minuit. "Ils étaient vraiment à court d'options. S'ils n'avaient pas jeté le message de cette façon, ils auraient pu être coincé encore un bon bout de temps", affirme l'un des sauveteurs à CBS News, Todd Brethour.

La petite amie a affirmé lui avoir offert une nouvelle gourde, avec, en clin d’œil, une note d'amour glissée à l'intérieur.