L'auteure du livre "Comment tuer son mari" arrêtée pour... le meurtre de son époux

publié le 14/09/2018 à 18:42

Elle l'a écrit, elle est maintenant soupçonnée de l'avoir fait. Nancy Crampton-Brophy, une auteure américaine de 68 ans, a été arrêtée par la police de l'Oregon, au nord-ouest des États-Unis, pour avoir assassiné son époux en juin dernier. L'accusée avait notamment publié, en 2011, un livre intitulé Comment tuer son mari.



La semaine dernière, les investigations ont mené la police vers la piste de sa femme, Nancy Crampton-Brophy, qui a été interpellée et incarcérée dans une prison de Portland, rapporte le média local Oregon Live. Le 2 juin dernier, Daniel Brophy - avec qui elle vivait depuis 27 ans - est retrouvé criblé de balles dans de l'Institut culinaire d'Oregon. Il ne survivra pas à ses blessures.

Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer le mobile de Nancy Crampton-Brophy et le déroulé du drame. Et les enquêteurs pourraient trouver quelques pistes dans la bibliographie de l'accusée. Outre dans Comment tuer son mari, Nancy Crampton-Brophy énumérait dans Le Mauvais Mari, plusieurs façon d'éliminer son époux, avec différentes armes.



Le Mauvais Flic (2015) retrace la vie d'une femme obsédée par l'idée d'éliminer son conjoint. "En tant qu'auteure de romances à suspense, je passe beaucoup de temps à penser au meurtre et, du coup, aux procédures de polices", écrivait-elle par exemple dans les pages de son ouvrage Comment tuer son mari. Est-elle passée à la mise en pratique ? L'enquête le déterminera.