et AFP

publié le 24/07/2019 à 13:21

Huit personnes sont récemment décédées suite à des lynchages au Bandgladesh. Les victimes étaient accusées par leurs agresseurs de se livrer à des sacrifices humains, dans le but de favoriser la construction d'un pont dans la région, selon la police. Évidemment fausse, la rumeur s'est propagée principalement sur le réseau social Facebook, faisant croire à une bande de rôdeur/kidnapper d'enfants, offrant la tête de leurs proies pour la réalisation d'un fameux pont à 3 milliards de dollars actuellement en construction.

"Nous avons analysé chacun de ces huit décès. Parmi tous ceux qui ont été tués par une foule de lyncheurs, aucun n'était un kidnappeur d'enfant", a déclaré Javed Patwary, le chef de la police nationale, lors d'une conférence de presse.

On reporte plus de 30 autres incidents liés à cette "fake news". Pour éviter une aggravation du phénomène la police à reçu des directives pour endiguer la rumeur. Au moins 25 comptes YouTube, 60 pages Facebook et 10 sites internet ont été fermés. L'intox circulerait cependant toujours sur internet.

Ce n'est pas la première que ce genre d’événement arrive au Bangladesh, la presse locale rapporte qu'en 2010 un cas similaire s'était présenté. Si les lynchages publics ne sont pas rares dans cette région de l'Asie, ceux des derniers jours ont choqué le pays par leurs brutalités.