Aux États Unis, une bibliothécaire réalise des recettes de cuisine gravées sur des pierres tombales

Rosie Grant a une passion : se promener dans les cimetières en essayant de trouver un maximum de recettes inscrites sur des sépultures, une tendance de plus en plus à la mode aux États-Unis.

C'est pendant la pandémie en 2020 que cette femme de 33 ans, alors en stage aux archives d'un cimetière de Washington, prend goût aux balades dans les cimetières et devient tatophile, c'est-à-dire passionnée par le monde des nécropoles, qui regorge parfois de trouvailles étonnantes.

En se renseignant sur cet univers un peu spécial, Rosie Grant découvre la recette de Naomi Odessa Miller Dawson, une femme de 87 ans morte en 2009, qui a fait graver la recette de ses gâteaux sablés préférés sur sa pierre tombale. Une tendance de plus en plus en vogue aux États-Unis.

C'est une façon pour moi de se dire que la vie est précieuse Rosie Grant

"Quand j’ai entendu parler de recettes sur des tombes, je me suis dit 'mais pourquoi ne pas les cuisiner et poster les vidéos'. Et ça a fonctionné comme jamais je n’aurais imaginé", explique Rosie.

Curieuse de savoir si ces petites douceurs valent le détour, l'apprenti cuisinière décide alors de réaliser le plus de recettes possibles, poussée par les dizaines de milliers d'abonnés qui la suivent. Des recettes que Rosie trouve en visitant les cimetières du pays où grâce à son compte TikTok, sa communauté lui envoyant des photos de tombes plus originales les unes que les autres. Des proches des défunts dont elle réalise les recettes l’ont même contactée.

Rosie Grant ne compte pas s’arrêter là : elle projette de voyager dans tout le pays et à l'étranger afin de dénicher de nouvelles recettes. Une façon pour elle d’honorer la mémoire des défunts.

"Cette expérience m’a montré l’importance de célébrer la vie et de la façon dont je veux qu’on se souvienne de moi j’ai commencé à avoir des conversations avec ma famille sur ce sujet. C'est une façon pour moi de se dire que la vie est précieuse".

Reste à savoir si cette façon pour le moins curieuse de ressusciter les morts pourrait arriver en France prochainement...

