Australie : un chasseur de pierres précieuses trouve un saphir de 834 carats

Un chasseur de joyaux en Australie a eu un sacré flair et a fait une découverte qui en ferait rêver plus d’un.

Il y a quelques jours, Matt Betteridge s’est lancé dans une exploration nocturne dans une vallée australienne connue pour ses saphirs, dans l’Est du pays.

Armé de sa lampe torche, il scrutait le sable et a vu un petit éclair bleu sous une couche de poussière, comme un morceau de verre cassé. Matt Betteridge a posté la vidéo de sa trouvaille sur le réseau social Tiktok.

Le chasseur de pierres précieuses a fait une belle prise : "Je viens de battre à nouveau mon record… ce saphir doit faire… quatre cents carats !", s'exclame-t-il dans la vidéo. Ce saphir de la taille d’un poing d’enfant, explique le chanceux, est en réalité de 834 carats et non 400 comme il l’a cru au départ.

Une merveille à l’état brut : son prix est estimé à 12.500 dollars. Forcément la trouvaille a fait parler. Matt Betteridge a été invité sur le plateau d’une émission de la chaîne australienne 9Now.

Le chasseur de gemmes raconte qu'il a battu un nouveau record : "C’est une trouvaille assez rare, il y a seulement deux jours j’avais trouvé celui-ci, de 360 carats, c’était mon plus gros … et seulement deux jours après, je trouve celui-ci de plus de 830 carats !".



Pour le moment, Matt Betteridge veut conserver le saphir entier au sein de sa famille. Les admirateurs pourront le voir durant le Festival of Gems, un festival annuel de joyaux dans le Queensland en Australie.

Ce diamant a été trouvé à Rubyvale, la vallée de Rubis, juste à côté de la ville Emerald qu'on peut traduire par Emeraude … une région qui porte bien son nom.

