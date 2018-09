publié le 14/09/2018 à 10:54

Le Time publie trois "unes" chocs. Sur chacune d'elle, on voit le portrait d'une femme, sous lequel on peut lire un témoignage édifiant. Hope d'abord, 52 ans et seize ans d'expérience. "Je suis obligée de faire deux petits boulots en plus de mon métier et de donner mon sang pour boucler les fins de mois". Il y a aussi Rosa, obligée de partager son lit avec son enfant, elle n'a pas les moyens d'avoir un logement plus grand.



Quant à Nashonda, elle aimerait faire réparer sa voiture, consulter un médecin pour ses maux de tête. Mais là aussi, impossible, faute d'argent. Sous chaque témoignage, il est écrit en lettres jaunes "I'm a teacher in America" (je suis prof aux États-Unis).

"Un véritable cri d'alarme qui illustre parfaitement ce qu'il se passe aujourd'hui aux États-Unis", écrit le magazine américain. En quelques années, les enseignants des écoles publiques ont vu leur niveau de vie dégringoler. Pas d'augmentation de salaire, alors que dans le même temps, l'inflation a progressé. Résultat, l'an dernier ils ont presque gagné 20% de moins que la moyenne d'un salarié américain.

TIME’s new cover: This is what it’s like to be a teacher in America https://t.co/G9wP2iLGD6 pic.twitter.com/RayMe3ieO0 — TIME (@TIME) 14 septembre 2018

La situation est particulièrement catastrophique dans certains États comme l'Oklahoma par exemple. Là-bas, un enseignant gagne en moyenne chaque année 8.000 dollars de moins qu'il y a 10 ans.



Les profs ne sont pas les seuls à souffrir de ces restrictions. Faute de budget nécessaire, de nombreuses écoles sont aujourd'hui délabrées et surpeuplées. "En 2015, sur 50 États, 29 ont dépensé moins pour chaque élève qu'ils ne le faisaient pendant la crise de 2008", précise le Time.

Des pilotes payés 25.000 euros par mois

À propos de salaire, ces chiffres risquent à l'inverse de donner le vertige à certains salariés d'Air France. Selon un document interne que s'est procuré Libération, 99 pilotes émargent aujourd'hui à plus de 300.000 euros brut par an, soit plus de 25.000 euros par mois.



"Voilà qui risque de peser sur les futures négociations salariales et sur le nouveau patron d'Air France, Benjamin Smith, qui doit prendre ses fonctions dans quelques jours", commente Libé.

La méthode Montessori contre Alzheimer

Enfin s'il y a UN papier à lire aujourd’hui, c'est ce reportage de l'Obs sur une maison de retraite vraiment pas comme les autres : un Ehpad de l'Hérault qui utilise la méthode Montessori pour soigner les malades d'Alzheimer. Montessori, c'est cette méthode qui fait fureur dans les écoles.



À la Colombe, pas question de brusquer les résidents, ni de les obliger à faire quoi que ce soit. Tout est fait pour les faire participer. Le principe clé est le même que celui utilisé pour les plus petits : aidez-moi à faire seul. Et ça fonctionne.