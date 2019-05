publié le 20/05/2019 à 14:51

Un Australien, qui souhaite rester anonyme, a découvert une pépite d'or d'une valeur de 100.000 dollars grâce à un détecteur à métal, alors qu'il se promenait dans un champ à Kalgoorlie (sud-ouest).



Après sa découverte, l'homme s'est rendu dans une boutique qui vend des fournitures aux chercheurs d'or, le Finders Keepers Gold Prospecting. Le propriétaire du magasin, Matt Cook, n'en a pas cru ses yeux lorsqu'il a vu la taille de la pépite, qui pèse 1,4 kg.

"Il est entré et m'a montré la pépite dans sa main avec un grand sourire. C'est juste un peu plus gros qu'un paquet de cigarettes, et sa densité était incroyable, tellement lourde", a-t-il raconté à la BBC, ajoutant que l'heureux chercheur d'or était un amateur local expérimenté.

Matt Cook a partagé la photo de la pépite sur les réseaux sociaux. Une trouvaille qui, selon les experts, se produit plusieurs fois par an dans la région. En effet, environ les trois quarts de l'or extrait en Australie sont produits dans et autour de la région de Kalgoorlie.